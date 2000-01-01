09.01 14:54 MIGnews.com

Via Arkadia приглашает в мир изысканного дизайна

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” («Виа Аркадиа») – «дом для архитекторов и дизайнеров», ведущая израильская компания в области дизайна интерьеров, специализирующаяся на оформлении жилых помещений, кухонь, ванных комнат и т.д. Уже двадцать лет компания знакомит израильского потребителя с наиболее модными и актуальными дизайнерскими решениями со всего мира, а также с работами ведущих израильских дизайнеров и архитекторов. Кроме всего прочего,предлагает огромный ассортимент керамической, фарфоровой и мраморной плитки, паркета, ванн, душей, кранов, шкафчиков для ванной и других аксессуаров для ванной и туалета.Компанияпринимала участие во многих элитных жилых проектах, в которых она отвечала за дизайн интерьеров. Среди них: проект «Дэниа Сибус» - «Гинди Love» (Тель-Авив), «Дэниа Сибус» - Савьоней Ганей Тиква, «Залман Захария» - Неве-Ган (Рамат ха-Шарон), «Электра Бния» (Раанана), «Аштром» - Лев Ганей Тиква, и т.д.Просторный и стильный выставочный зал компании – самый большой подобный экспозиционный зал в Израиле, расположенный на улице Лехи в Бней-Браке, умело сочетает старину и современность и несет на себе отпечаток венецианского стиля. Пространство зала разделено на несколько частей, каждая из которых посвящена определенной категории продуктов: стенным покрытиям, функциональной плитке, а также натуральным материалам – древесине, камню и бетону.Компанияработает на стыке моды и планировки пространства, синхронизируя искусство, дизайна и современные тенденции убранства домов, предпочтений в интерьерах, различные цены и даже привычки представителей различных общин.С момента своего открытия выставочный залстал настоящим домом для ведущих израильских дизайнеров и архитекторов, предлагающих новое и свежее видение интерьера. Здесь же можно найти новейшие коллекции от ведущих мировых производителей (таких, как Casa, Mood, Bisazza Bagno, Catalano, Keramag, Vola, Carlo Farttini, Imola) и от таких дизайнеров с мировым именем, как Marsel Wanders, Jaime Hayon, Antonio Cittero, Karim Rashid и другие.Стоит отдельно отметить работу компаниисо студентами и выпускниками архитектурных и дизайнерских факультетов, ее направление по охране окружающей среды и работу с экологичными материалами, «зеленые» линии, а также то, что все служащие-консультанты центра компании в Бней-Браке - архитекторы и дизайнеры по образованию.Новые коллекции Via Arkadia:– захватывающие дух идеи для оформления ванной комнаты• Итальянская компания– оригинальное сочетание классической элегантности с технологической новизной. Фарфоровая плитка производства этой компании, применяемая для отделки внутренних и внешних стен, славится высочайшим качеством и повышенной прочностью, и в то же время выгодно отличается своей естественностью и классическим дизайном.Компания Sant’agostino предлагает три коллекции, каждая из которых построена вокруг определенного центрального мотива.– коллекция фарфоровой плитки, стилизованной под дерево. Ее ярко выраженная фактура и натуральный вид сразу же создают теплую домашнюю атмосферу. Коллекция сочетает высочайшее качество фарфоровой плитки и неповторимый шарм древесных оттенков.• Коллекция плитки, создатели которой черпали вдохновение в старинных промышленных зданиях, с характерными рисунками углем. Благодаря новейшим технологиям удалось искусственно «состарить» плитку, создав эффекты «ржавчины» и «патины».• Коллекция, использующая новейшие технологии для создания различных поражающих воображение эффектов - таких, как ощущение трехмерности, волнообразность, контрасты, кирпичная фактура, «елочка» и т.д. Различные оттенки песочного, серого, черного и коричневого успокаивают и одновременно притягивают взгляд.