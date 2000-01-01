10.01 01:49 MIGnews.com

Умер основатель британской рок-группы The Moody Blues

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Скончался бывший участник британской рок-группы The Moody Blues, музыкант Рэй Томас. Об этом сообщает The Telegraph.Причина смерти остается неизвестной, однако издание напоминает, что в 2014 году у музыканта диагностировали рак простаты. Исполнителю было 76 лет.Томас был со-основателем The Moody Blues в 1964 году вместе с Майком Пиндером, Грэмом Эджем и Денни Лейном. в группе он был вокалистом, а также играл на флейте и гармонике. Вместе с усопшим рок-группа выпустила 15 студийных альбомов, включая хиты Nights in White Satin, Your Wildest Dreams, Question и I Know You Out There Somewhere.В 2002 году стало известно, что Томас покинул коллектив из-за резкого ухудшения состояния здоровья. На данный момент , The Moody Blues – одна из старейших действующих рок-групп в мире. В ее состав входят Грэм Эдж, Джастин Хейворд и Джон Лодж.