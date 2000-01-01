09.01 19:11 MIGnews.com

57-летний Хью Грант станет отцом в пятый раз

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Один из самых скрытных актеров Голливуда Хью Грант сумел удивить всех – несмотря на свой возраст, 57-летний актер вновь станет папой, о чем стало изветсно на ежегодной церемонии вручения премий "Золотой глобус".Поддерживая свой образ, он в очередной раз поставил публику перед фактом, с довольствием позируя фотографам в компании своей 35-летней возлюбленной Анны Эберштейн, у которой, несмотря на "стройнящий" черный цвет наряда (женщина присоединилась к кампании против сексуального насилия над женщинами в Голливуде и пришла в черном брючном костюме), проступал округлившийся животик.Роман пары длится с 2012 года. С тех пор они успели дважды стать родителями – они воспитывают 5-летнего сына Джона и 2-летнюю дочь, имя которой так и не стало достоянием общественности.Кроме того, от предыдущей подруги у Гранта есть еще два ребенка.