57-летний Хью Грант станет отцом в пятый раз

Один из самых скрытных актеров Голливуда Хью Грант сумел удивить всех – несмотря на свой возраст, 57-летний актер вновь станет папой, о чем стало изветсно на ежегодной церемонии вручения премий "Золотой глобус".
Поддерживая свой образ, он в очередной раз поставил публику перед фактом, с довольствием позируя фотографам в компании своей 35-летней возлюбленной Анны Эберштейн, у которой, несмотря на "стройнящий" черный цвет наряда (женщина присоединилась к кампании против сексуального насилия над женщинами в Голливуде и пришла в черном брючном костюме), проступал округлившийся животик.