09.01 16:13 MIGnews.com

Facebook заключила соглашение с Sony/ATV Music Publishing

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Компания Facebook заключила лицензионное соглашение с Sony/ATV Music Publishing, что позволит пользователям Facebook и Instagram выкладывать видеозаписи, содержащие музыкальные композиции, пишет Reuters.Финансовые условия соглашение на данный момент остаются неизвестны, при этом в также неизвестно на какой период времени была заключена сделка, однако в Sony/ATV Music Publishing отметили, что договор является многолетним.По мнению Bloomberg, этот договор означает, что модераторы социальных сетей больше не будут удалять снятые пользователями клипы, на которых присутствуют фрагменты композиций, авторские права которых принадлежат компании Sony/ATV Music Publishing.Также издание отмечает, что в каталог американской музыкальной издательской компания входят более 3 миллионов треков, включая песни Боба Дилана, Тейлор Свифт и Эда Ширана.Ранее Facebook Inc. заключила сделку с другой звукозаписывающей компанией — Universal Music Group (UMG), которой принадлежат авторские права на таких исполнителей, как Рианна, Джей-Зи, Брюс Спрингстин и Джастин Бибер. Кроме того, на веб-сайте The Verge без указания на источников информации сообщалось , что Facebook также вела переговоры о соглашении с Warner Music Group.