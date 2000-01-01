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Telegram планирует выпустить свою криптовалюту 09.01 09:31   MIGnews.com

Telegram планирует выпустить свою криптовалюту

К марту 2018 года Telegram запустит свой блокчейн и криптовалюту под названием Gram, пишет TechCrunch со ссылкой на источники.

По оценке экспертов из TechCrunch, мессенджер Павла Дурова благодаря выпуску криптовалюты может привлечь от 3 до 5 миллиардов. Для выпуска биткоина компания проведет первичное размещение токенов - купонов, предназначенных для оплаты услуг площадки электронной валютой (Initial Coin Offering, ICO). По данным издания, интерес к ICO проявляют крупные инвесторы, например, такие как Mail.Ru Group.

Блокчейн-платформа получит название Telegram Open Network (TON). Сообщается, что такие нововведения нацелены на безопасность платежей пользователей, а также других операций. Первый электронный кошелек компания планирует запустить в четвертом квартале 2018-го года - через него можно будет переводить как криптовалюту, так и обычные деньги.

Как отмечает TechCrunch, выпуск криптовалюты Gram и переход на децентрализованный блокчейн позволит компании Telegram избежать давления властей разных стран.

По мнению бывшего сотрудника "ВКонтакте" и "Телеграфа" Антона Розенберга, собственная криптовалютная экономика Telegram решит задачу монетизации мессенджера.
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