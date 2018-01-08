Гвинет Пэлтроу обручилась с режиссером-евреем

Всемирно известная актриса Гвинет Пэлтроу подтвердила слухи о помолвке со своим возлюбленным – голливудским сценаристом, режиссером и продюсером Брэдом Фэлчаком. Пара обручилась спустя три года романа.
Стоит отметить, что слухи об их помолвке ходили еще с ноября, однако официально – и, ну, очень лаконично – 45-летняя Пэлтроу заявила в своем Instagram, выложив обложку нового номера собственного журнала GOOP Magazine.
Помимо того, в самом издании было опубликовано откровенное интервью, в котором пара рассказала о своих отношениях и поделилась планами на будущее – а именно, желанием узаконить свои отношения.
"Нам невероятно повезло встретить друг друга в данный момент жизни, когда наши общие успехи и неудачи могут послужить фундаментом для здоровых и счастливых отношений", - говорится в заявлении Пэлтроу и Фэлчака.