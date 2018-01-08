Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Гвинет Пэлтроу обручилась с евреем | Фото: @bradfalchuk/Instagram09.01 10:06   MIGnews.com

Гвинет Пэлтроу обручилась с режиссером-евреем

Всемирно известная актриса Гвинет Пэлтроу подтвердила слухи о помолвке со своим возлюбленным – голливудским сценаристом, режиссером и продюсером Брэдом Фэлчаком. Пара обручилась спустя три года романа.

Стоит отметить, что слухи об их помолвке ходили еще с ноября, однако официально – и, ну, очень лаконично – 45-летняя Пэлтроу заявила в своем Instagram, выложив обложку нового номера собственного журнала GOOP Magazine.

💍

Публикация от Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow)


Помимо того, в самом издании было опубликовано откровенное интервью, в котором пара рассказала о своих отношениях и поделилась планами на будущее – а именно, желанием узаконить свои отношения.

"Нам невероятно повезло встретить друг друга в данный момент жизни, когда наши общие успехи и неудачи могут послужить фундаментом для здоровых и счастливых отношений", - говорится в заявлении Пэлтроу и Фэлчака.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:15
Сергей Землянский и новая энергия Гешера
11:06
Тель-Авив: на бюсте Рабина намалевали свастику
10:36
Паника в Беэр-Шеве: мужчина ударил мальчика ножом 5 раз
10:25
Захава Гальон подала в суд на "закон о супермаркетах"
10:03
Гай Пелег о том, почему решил слить грязь на Нетаниягу
09:31
Telegram планирует выпустить свою криптовалюту
09:10
Кнессет одобрил "закон Лицмана"
08:55
Корея: начались переговоры между Пхеньяном и Сеулом
08:51
Рами Хамдалла просит Норвегию признать Палестину
08:22
Яир Нетаниягу сожалеет: не стоило говорить эти глупости
07:58
Кнессет принял "закон о супермаркетах"
07:20
Племянник французского премьера ранен в поножовщине в Эйлате
07:13
Реакция премьера на слив о гуляниях Яира по стриптиз-клубам
07:11
Израиль атаковал базу Асада к северу от Дамаска
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus