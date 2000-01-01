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Израиль: номерные знаки автомобилей будут восьмизначными | Фото: Thinkstock09.07 11:21   MIGnews.com

Израиль: номерные знаки автомобилей будут восьмизначными

Начиная с завтрашнего дня (10 июля), номерные знаки всех новых автомобилей, которые будут появляться на дорогах страны, будут восьмизначными. Министр транспорта Исраэль Кац отметил, что "речь идет о широкомасштабном проекте, оказывающем непосредственное и косвенное влияние на многие аспекты функционирования страны".

Восьмизначные номера будут получать только новые транспортные средства - частные автомобили, автобусы и грузовые автомобили. Все остальные транспортные средства останутся при своих семизначных номерах.

Минтранс Израиля начал подготовку к переходу на восьмизначные номера более четырех лет назад. Ведомство сообщило о запланированном изменении учреждениям, пользующимся базами данных с регистрационными номерами. Ведь нововведение влияет на работу госучреждений, полиции, Армии обороны Израиля, местных органов самоуправления, банков, страховых компаний, и т.д.

Заметим, что ежегодно на дорогах страны появляются около 250-ти тысяч новых транспортных средств. Согласно данным Минтранса, оставшихся семизначных номеров хватит на несколько месяцев. По подсчетам транспортного ведомства, восьмизначных регистрационных номеров будет достаточно как минимум на ближайшие 50 лет.

Для справки, до 1961 года всем транспортным средствам страны присваивались трехзначные, четырехзначные и пятизначные номерные знаки. После 1961 года началась выдача шестизначных номеров. С 1980 года Израиль перешел на семизначные номера, при этом две последние цифры указывали год выпуска транспортного средства.
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