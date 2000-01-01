09.08 11:40 MIGnews.com

Джуди Мозес и Сильван Шалом расстались

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Израильская селебрити-вумен Джуди Мозес-Шалом рассталась со своим супругом, бывшим министром Сильваном Шаломом.Брачный союз расторгается после 24 лет совместной жизни, в результате которой родились трое детей.Первые слухи о разводе появились еще три года назад, но тогда Джуди наотрез их опровергла.Два последних года в жизни 59-летних Джуди и Сильвана были не самыми легкими. Сильван Шалом, один из ближайших сподвижников Нетаниягу был вынужден уйти из политической жизни после того, как его обвинили в сексуальных домогательствах. Супруги вместе противостояли этим обвинениям - но под поверхностью “единого фронта” брак пошел глубокими трещинами, сообщает израильский таблоид TMZ.