09.10 11:44 MIGnews.com

Джастин Бибер - бездомный

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Талант и популярность далеко не всегда служат смягчающим обстоятельством дурному поведению.Джастин Бибер не смог поселиться в престижном районе Беверли-Хиллз из-за своей скандальной репутации.Арендодатели не хотят сотрудничать с музыкантом, а жители района наслышаны о приключениях Бибера и не хотят такого шумного соседа. В районе даже прошло собрание по вопросу о желании певца заселиться, и было принято решение ни на какие предложения Бибера не соглашаться."Он готов предложить сумму в размере 100 тысяч долларов, хотя жильё, которое он выбрал стоит вполовину меньше. Тем не менее, все попытки тщетны", - сообщает источник.Таким образом, Биберу приходится жить в отеле и испытывать в связи с этим ряд неудобств. Особенно в качестве толпы поклонников, которые ходят смотреть на знаменитость во время завтрака.