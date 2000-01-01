10.10 04:12 MIGnews.com

Можно ли сломать автомат Калашникова?

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Американец попытался сломать автомат Калашникова. Мужчина снял видео, в котором показал, как работает АК-47. Ветеран войны в Ираке по имени Эрик непрерывно стрелял из автомата. Оружие нагрелось, но стрелять не перестало.