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Можно ли сломать автомат Калашникова? 10.10 04:12   MIGnews.com

Можно ли сломать автомат Калашникова?

Американец попытался сломать автомат Калашникова. Мужчина снял видео, в котором показал, как работает АК-47. Ветеран войны в Ираке по имени Эрик непрерывно стрелял из автомата. Оружие нагрелось, но стрелять не перестало.


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