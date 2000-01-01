09.10 13:47 MIGnews.com

Нобелевскую премию по экономике получил Ричард Талер

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Нобелевским лауреатом по экономике 2017 года стал американский экономист Ричард Талер. Об этом сообщает Ноболевский комитет на своем аккаунте в Twitter."Ричард Талер построил мост между экономическим и психологическим анализом процессов принятия решений", — написал нобелевский комитет.Уточняется, что Талер получил награду за исследования в области поведенческой экономики.Талер ввел в поведенческую экономику понятие о "ментальном учете", согласно которому потребители распределяют расходы по разным ментальным счетам. И в зависимости от нее, тратят свои деньги с той или иной осторожностью.Также Талер обратил внимание на недостаток самоконтроля у потребителей, из-за которых возникают противоречия между долгосрочными и краткосрочными планами.Поведенческая экономика – область экономики, что изучает влияние социальных, когнитивных и эмоциональных факторов на принятие экономических решений отдельными лицами и учреждениями и последствия этого влияния на рынки.Премия в области экономики стала последней и завершила "нобелевскую неделю".Ранее Нобелевским комитетом было объявлено о вручении премий по медицине американским ученым Джеффри Холлу, Майклу Росбашу и Майклу Янгу за "биологические часы" (открытие молекулярных механизмов, контролирующих циркадный ритм); физике - Барри Баришему и Кипу Торну за "открытие гравитационных волн"; химии - Жаку Дюбуше, Иохиму Франку и Ричарду Хендерсону за криоэлектронную микроскопию; и литературе - Кадзуо Исигуро. А также премия мира досталась компании ICAN (Международная кампания по запрещению ядерного оружия).Вручение награды состоится 10 декабря в Стокгольмской филармонии. Кроме медали победитель получит 1,12 миллиона долларов.