Нобелевскую премию по экономике получил Ричард Талер

"Ричард Талер построил мост между экономическим и психологическим анализом процессов принятия решений", — написал нобелевский комитет.
Уточняется, что Талер получил награду за исследования в области поведенческой экономики.
Талер ввел в поведенческую экономику понятие о "ментальном учете", согласно которому потребители распределяют расходы по разным ментальным счетам. И в зависимости от нее, тратят свои деньги с той или иной осторожностью.
Также Талер обратил внимание на недостаток самоконтроля у потребителей, из-за которых возникают противоречия между долгосрочными и краткосрочными планами.
Поведенческая экономика – область экономики, что изучает влияние социальных, когнитивных и эмоциональных факторов на принятие экономических решений отдельными лицами и учреждениями и последствия этого влияния на рынки.
Премия в области экономики стала последней и завершила "нобелевскую неделю".
Ранее Нобелевским комитетом было объявлено о вручении премий по медицине американским ученым Джеффри Холлу, Майклу Росбашу и Майклу Янгу за "биологические часы" (открытие молекулярных механизмов, контролирующих циркадный ритм); физике - Барри Баришему и Кипу Торну за "открытие гравитационных волн"; химии - Жаку Дюбуше, Иохиму Франку и Ричарду Хендерсону за криоэлектронную микроскопию; и литературе - Кадзуо Исигуро. А также премия мира досталась компании ICAN (Международная кампания по запрещению ядерного оружия).
Вручение награды состоится 10 декабря в Стокгольмской филармонии. Кроме медали победитель получит 1,12 миллиона долларов.