Французский актер Жан Рошфор скончался на 88-м году жизни
Погиб французкий актер Жан Рофшор в возрасте 87 лет, сообщает газета Le Monde.
Французский актер Жан Рошфор, прославившийся ролями в фильмах "И слоны бывают неверны", "Пусть начнется праздник" и "Краб-барабанщик", ушел из жизни в возрасте 87 лет, сообщает газета Le Monde.
Погибший прославился ролями в фильмах "И слоны бывают неверны", "Пусть начнется праздник" и "Краб-барабанщик".
По словам членов семьи актера, Рошфор скончался в ночь на понедельник в одной из больниц Парижа, где он находился с августа.
Мэр Парижа Анн Идальго, узнав о кончине известного актера, назвала Рошфора "настоящей легендой" французского кинематографа.
"Жан Рошфор был воплощением элегантности и доброжелательности. Голос, который брал нас в плен, улыбка, которая наполняла нас счастьем. Настоящая легенда", - написала она в Twitter.
Настоящего успеха и популярности Жану Рофшору принесла главная роль в картине "Огни Сретенья". Его фильмография насчитывает более 150 кинолент и за его успехи был трижды награжден престижной французской кинопремией "Сезар".