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Французский актер Жан Рошфор скончался на 88-м году жизни 10.10 01:43   MIGnews.com

Французский актер Жан Рошфор скончался на 88-м году жизни

Погиб французкий актер Жан Рофшор в возрасте 87 лет, сообщает газета Le Monde.

Французский актер Жан Рошфор, прославившийся ролями в фильмах "И слоны бывают неверны", "Пусть начнется праздник" и "Краб-барабанщик", ушел из жизни в возрасте 87 лет, сообщает газета Le Monde.

Погибший прославился ролями в фильмах "И слоны бывают неверны", "Пусть начнется праздник" и "Краб-барабанщик".

По словам членов семьи актера, Рошфор скончался в ночь на понедельник в одной из больниц Парижа, где он находился с августа.

Мэр Парижа Анн Идальго, узнав о кончине известного актера, назвала Рошфора "настоящей легендой" французского кинематографа.

"Жан Рошфор был воплощением элегантности и доброжелательности. Голос, который брал нас в плен, улыбка, которая наполняла нас счастьем. Настоящая легенда", - написала она в Twitter.

Настоящего успеха и популярности Жану Рофшору принесла главная роль в картине "Огни Сретенья". Его фильмография насчитывает более 150 кинолент и за его успехи был трижды награжден престижной французской кинопремией "Сезар".
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