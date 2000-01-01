10.10 01:43 MIGnews.com

Французский актер Жан Рошфор скончался на 88-м году жизни

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Погиб французкий актер Жан Рофшор в возрасте 87 лет, сообщает газета Le Monde.Французский актер Жан Рошфор, прославившийся ролями в фильмах "И слоны бывают неверны", "Пусть начнется праздник" и "Краб-барабанщик", ушел из жизни в возрасте 87 лет, сообщает газета Le Monde.Погибший прославился ролями в фильмах "И слоны бывают неверны", "Пусть начнется праздник" и "Краб-барабанщик".По словам членов семьи актера, Рошфор скончался в ночь на понедельник в одной из больниц Парижа, где он находился с августа.Мэр Парижа Анн Идальго, узнав о кончине известного актера, назвала Рошфора "настоящей легендой" французского кинематографа."Жан Рошфор был воплощением элегантности и доброжелательности. Голос, который брал нас в плен, улыбка, которая наполняла нас счастьем. Настоящая легенда", - написала она в Twitter.Настоящего успеха и популярности Жану Рофшору принесла главная роль в картине "Огни Сретенья". Его фильмография насчитывает более 150 кинолент и за его успехи был трижды награжден престижной французской кинопремией "Сезар".