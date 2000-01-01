Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







3500 долларов за... плавки 10.10 00:47   MIGnews.com

3500 долларов за... плавки

В Нью-Йорке прошёл аукцион Guernsey's, на котором были выставлены личные вещи 35-го президента США Джона Кеннеди.

Участники аукциона с удовольствием скупали представленные лоты. В частности, с молотка ушли две пары плавок Кеннеди. За них коллекционеры отдали 3,5 и 1,8 тысяч долларов. А купальный костюм его жены купили ещё за 1,8 тысяч долларов.

Катер президента продали за 75 тысяч долларов. Два специальных кресла, сделанные лично для президента из-за травмы спины купили за 10 и 30 тысяч долларов.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
01:43
Французский актер Жан Рошфор скончался на 88-м году жизни
23:18
SpaceX запустила Falcon 9 со спутниками
22:27
Смартфоны научат определять ВИЧ
21:34
"Нетаниягу обманывает поселенцев"
21:06
Израильский кролик-баскетболист попал в Книгу Гиннеса  
20:25
Дания запретит "мусульманские покрывала"
19:53
Иран блокирует навигатор Waze - "потому что израильский"
19:48
В Лос-Анджелесе установили памятник актёру Антону Ельчину
19:31
Триумф Израиля в дзюдо: 3 золота, серебро и бронза
19:20
СМИ: Огромный астероид может упасть на Землю через три дня
18:15
Амиру Перецу заявили на родине: Ты - военный преступник
18:05
Экс-футболист сборной Англии попал в книгу рекордов Гиннесса
17:45
Испанская сборная по футболу посетила Стену Плача
17:15
Баварские зеленые сравнили BDS с нацистами
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus