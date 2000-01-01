10.10 00:47 MIGnews.com

3500 долларов за... плавки

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В Нью-Йорке прошёл аукцион Guernsey's, на котором были выставлены личные вещи 35-го президента США Джона Кеннеди.Участники аукциона с удовольствием скупали представленные лоты. В частности, с молотка ушли две пары плавок Кеннеди. За них коллекционеры отдали 3,5 и 1,8 тысяч долларов. А купальный костюм его жены купили ещё за 1,8 тысяч долларов.Катер президента продали за 75 тысяч долларов. Два специальных кресла, сделанные лично для президента из-за травмы спины купили за 10 и 30 тысяч долларов.