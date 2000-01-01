10.10 02:10 MIGnews.com

Австралия: Крокодилы перестали бояться человека

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Австралийские гребнистые крокодилы в штате Квинсленд практически перестали бояться человека и стали гораздо более агрессивно себя вести.К такому выводу пришли после того, как сопоставили: в 2015 году в северной части штата было замечено 345 крокодилов, а с начала 2017 уже успели обнаружить 477 особей. И это при том, что до до конца года ещё два месяца, пишет The Daily Mail.Местные жители обратили внимание на то, что крокодилы стали меньше бояться человека, так как стали появляться в тех местах, которых ранее старались избегать.В связи с такими тревожными показателями, число сотрудников, которые занимаются обеспечением безопасности и мониторингом крокодилов, пришлось увеличить в два раза.Стоит отметить, что этот вид крокодилов является одним из крупнейших и опасных хищников на планете.