Австралия: Крокодилы перестали бояться человека

Австралийские гребнистые крокодилы в штате Квинсленд практически перестали бояться человека и стали гораздо более агрессивно себя вести.
К такому выводу пришли после того, как сопоставили: в 2015 году в северной части штата было замечено 345 крокодилов, а с начала 2017 уже успели обнаружить 477 особей. И это при том, что до до конца года ещё два месяца, пишет The Daily Mail.
Местные жители обратили внимание на то, что крокодилы стали меньше бояться человека, так как стали появляться в тех местах, которых ранее старались избегать.
В связи с такими тревожными показателями, число сотрудников, которые занимаются обеспечением безопасности и мониторингом крокодилов, пришлось увеличить в два раза.
Стоит отметить, что этот вид крокодилов является одним из крупнейших и опасных хищников на планете.