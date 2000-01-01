09.10 21:06 MIGnews.com

Израильский кролик-баскетболист попал в Книгу Гиннеса

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На этой неделе Книга Гиннеса зафиксировала необычный рекорд – Бини забросил 7 баскетбольных мячей за минуту. Стоит сразу отметить, что Бини пять лет, он декоративный кролик и мячи были соответствующего ему размера.Хозяин животного, проживающий в Калифорнии израильтянин Шай Ассор, рассказал, какой путь его питомец преодолел на пути к рекорду."Выполнение этого подвига было действительно сложным, потому что Бини пришлось прыгать туда-обратно более 50 сантиметров, перенося мяч к корзине, а затем назад. И это все без вмешательства человека", - цитирует его "Едиот Ахронот"."Я никогда не сомневался, что он побьет все рекорды. Мне очень приятно, что он понравился Книге Гиннеса, так как моей целью было показать, что кролики не такие глупые, какими их считают", - говорит Ассор.Впервые талант своего питомца парень заметил в 2013 году. Он начал его тренировать, выкладывая на странице в Facebook и YouTube видео с успехами Бини (к слову, кроме баскетбола, кролик умеет обращаться с расческой, мини-пылесосом и рисует). За 4 года у кролика собрал армию из более 300 тысяч фанатов, а после того, как в 2016 году Шай Ассор переехал в Лос-Анджелес сюжеты о Бини сняли посвятили американские телеканалы – CBS, ABC и Fox News."Для меня было важным, чтобы, несмотря на то, что мы живем в Лос-Анджелесе, в Книге Гиннеса отметили, что мы – израильтяне. Мы никогда не забудем, где все началось и где у Бини родина", - говорит Ассор.