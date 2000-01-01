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В Китае под ногами туристов треснул стеклянный мост 10.10 03:04   MIGnews.com

В Китае под ногами туристов треснул стеклянный мост

Не на шутку перепугался один из китайских экскурсоводов, когда у него прямо под ногами пошел трещинами стеклянный мост, расположенный вдоль горы Тайханьшань в провинции Хэбэй. Учитывая то, что мост находится на высоте 1 180 метров над уровнем моря, мужчину вряд ли сможет кто-то осудить.

Как видно на опубликованном ролике с достопримечательности, во время перехода по мосту, на стекле появились трещины и раздались характерные звуки, после чего мужчина упал на колени и начал кричать от страха.

В ответ на переполох, которое вызвало видео в местных соцсетях, администрация округа Восточный Тайханьшань объяснила, что это был пиар-ход для привлечения туристов. Как оказалось, на нескольких участках моста были установлены мультимедийные панели со спецэффектами, о чем гиду было известно.
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