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Японский астронавт за три недели в космосе вырос на 9 см | Фото:11.01 00:27   MIGnews.com

Японский астронавт за три недели в космосе вырос на 9 см

Японский астронавт Наришиге Канаи заявил, что всего за три недели его рост увеличился на девять сантиметров. Об этом он сообщил в среду, 10 января на своей странице в Twitter.

"Сегодня у меня важное сообщение. Я прошел медобследование, предполагающее измерение физических параметров, мой рост увеличился на 9 сантиметров. Вот так я подрос за три недели", - написал астронавт.

"Я несколько переживаю, поместится ли теперь мое тело в сиденье "Союза" ", – отметил астронавт.

Канаи добавил, что подобного с ним не случалось со школьных времен.

"Хотя это была только ошибка в измерениях, по-видимому, она стала серьезной темой для обсуждения. Прошу прощения за фейковую новость", — написал Канаи.

Несколькими часами ранее японский космонавт написал, что его твит об увеличении роста стал результатом ошибки в измерениях. Канаи рассказал, что капитан корабля россиянин Антон Шкаплеров засомневался в его данных: "Вырос на девять сантиметров — это что-то слишком много".

"После этого я снова замерил рост, и оказалось около 182 сантиметров, то есть плюс два сантиметра по сравнению с Землей", — написал японский космонавт.

Отметим, Норишиге Канаи вместе с россиянином Антоном Шкаплерова и американцем Скоттом Тинглом был доставлен на Международную космическую станцию 19 декабря 2017 года транспортным космическим кораблём "Союз МС-07".
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