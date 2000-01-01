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11.01 04:16   MIGnews.com

Apple пообещала защитить детей от влияния айфонов

Под давлением своих инвесторов компания Apple приняла решение ввести функцию родительского контроля, чтобы защитить своих пользователей детского возраста от "смартфонозависимости", сообщает The Verge.

Эта функция позволит родителям следить, сколько проводит их ребенок за экраном смартфона. Эта специально разработанная программа в случае необходимости дает возможность взрослым ограничить доступ к гаджету своим детям.

Также компания заявила, что она обеспокоена проблемой подростковой зависимости от смартфона и приложит все усилия по борьбе с ней.

Дата введения новой функции пока не объявлена.
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