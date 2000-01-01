11.01 06:30 MIGnews.com

Компанию H&M обвинили в расизме

So the black kid gets to wear the H&M sweater with "Coolest monkey in the jungle" and the white kid with "Survival expert". This is beyond disgusting. It's a projection of your neocolonial thinking. You won't see me anywhere near your shops these days @hm pic.twitter.com/5FS9HHvhKu — big_deen (@big_deen75) 8 января 2018 г.

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Шведский бренд одежды H&M оказался в центре скандала после публикации "расистского" фото из детской коллекции.Об этом в среду. 10 января сообщает The Daily Mail.На снимке темнокожий мальчик позирует в свитшоте с надписью "Самая крутая обезьяна в джунглях".Пользователи Twitter обвинили шведскую компанию в расизме и потребовали от компании извинений.Пользователи также обратили внимание на то, что на других толстовках этой коллекции изображены нейтральные тигр и жираф. Их рекламируют белокожие дети."H&M, если вы не заметили, то чернокожие люди не "обезьяны", они такие же, как и все остальные! Прекратите использовать глупые картинки, чтобы заработать!", - написал один из пользователей соцсети.Из‐за скандала с ретейлером отказался сотрудничать певец Weeknd, который ранее выпустил совместно с компанией две коллекции."Проснулся этим утром потрясенным и растерянным из-за этой фотографии. Я глубоко оскорблен и больше не буду работать с H&M", - зяавил певец.После того как на бренд обрушился шквал критических комментариев, марка принесла извинения."Мы искренне приносим извинения тем, кого могла задеть эта фотография. Изображение удалено из всех онлайн-каналов H&M, а продукт не будет продаваться на территории Соединенных Штатов", — заявили представители компании.