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В Америке выходит пародийный мультсериал про Трампа 11.01 05:22   MIGnews.com

В Америке выходит пародийный мультсериал про Трампа

В США выйдет мультфильм о главе Белого дома Дональде Трампе. Сериал называется "Наш мультяшный президент". Официально он выйдет 11 февраля, однако первый эпизод пародийного мультсериала появился уже 28 января в стримерах.



Главными героями телепроекта является сам президент Соединенных Штатов Америки, его семья и приближенные к нему чиновники.

Сама идея "Нашего мультяшного президента" зародилась благодаря коротким анимационным скетчам, которые регулярно показывали в программе "Вечернее шоу со Стивеном Кольбером". Автором проекта является ведущий этого шоу Стивен Кольбер – ярый противник политики новой администрации США.

В сериале в абсурдной форме описываются "серые дни" 45-го президента страны, а также высмеивается его конфликт с демократическими СМИ, которых он обвиняет в публикации фейковых новостей.

Действующий глава Белого дома известен своими эпизодическими ролями в американском кинематографе. Он снялся в таких комедиях как "Один дома — 2", "Няня", "Принц из Беверли-Хиллз" и "Любовь с уведомлением". Также Трамп имеет большой опыт на телевидении - работал ведущим в реалити-шоу "Кандидат".

Помимо этого, Дональд Трамп часто ставал объектом насмешек в популярных мультсериалах The Simpsons ("Симпсоны"), а также South Park ("Южный парк"). Однако летом 2017 года его создатели отказались от шуток над Трампом, не пожелав следовать примеру своих коллег, отдающих практически все эфирное время пародиям на президента.
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