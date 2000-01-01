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«Циндао» повела девушку на Южный полюс на поиски отца 10.01 15:51   MIGnews.com

«Циндао» повела девушку на Южный полюс на поиски отца

Знаменитая пивоварня Циндао в честь охвата юбилейных 100 стран и регионов по всему миру и достижения блестящих показателей экспортных продаж совместно с платформой BON Cloud находит трогательные истории и теплые воспоминания о прекрасных временах, проведенных вместе, рассказанные людьми со всего мира в рамках кампании «Невыдуманные истории с пивом Циндао».

Китайский производитель видеоконтента BON Cloud получил более 30 сюжетов от международных продюсерских коллективов, использующих эту платформу. Отдел по выбору медиа отобрал лучшие 10 историй, тематика и ценность которых, по мнению специалистов, важна для всего мира. Одна из историй, которая произошла в России, получила горячее одобрение.

“Предыстрия: Маруся, молодая тревел-блогерша, всю жизнь мечтала побывать на Южном полюсе, чтобы найти своего давно пропавшего отца, после того как мать сказала ей, что ее отец ушел в экспедицию на Южный полюс,” – говорит Дирен Лалкиссон, креативный директор из Южной Африки, комментируя сюжет “В поисках отца”.

“Этот сюжет дает хорошую точку зрения: мечты, погоня за мечтой, в сравнении с мечтательностью Южного полюса.”
Для этого российская продюсерская группа сняла документальную короткометражку о молодой девушке, которая стала видеоблогером, чтобы рассказывать истории, которые мог бы рассказать ее отец, если бы он был рядом.

Она заказывает бутылку пива «Циндао» в знаменитом московском ресторане «Китайские новости» и обнаруживает, что китайская девочка оставила послание, которое наконец вдохновляет ее на путешествие к Южному полюсу.
Пивоварня, фирменным знаком которой стала красно-зеленая этикетка «Циндао», расположена на восточном побережье Китая. Компания приложила значительные усилия к созданию новы рынков, используя прямой доступ к важнейшим и наиболее эффективным каналам. Выбор популярного китайского ресторана в столице России был очевиден.

Серию “В поисках отца” теперь можно скачать на премиум-сайте BON Cloud для зарубежных медиа, как и другие истории о «Циндао», снятые в Италии и Австралии, а также обычные видео о Китае.
Bon Cloud продолжает собирать реальные истории о пиве «Циндао» по всему миру. На их основе будут сняты документальные короткометражки, которые будут показаны по всему миру.

BON Cloud – это китайская платформа, поставляющая контент, основанный на сюжетах, полученных из китайских городов и организаций, на такие темы как путешествия, социальная ответственность, искусство, бизнес и технологии. BON Cloud приглашает издательства и вещательные компании со всего мира к участию в тендере на размещение китайского контента с целью извлечения прибыли.

Колин Ли
BON Cloud
(+86 10) 52270888-1007
http://www.bon-cloud.com/
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