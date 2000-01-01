Трансгендер впервые появился на обложке Playboy в Германии
Немецкий Playboy впервые поместил на обложку модель-трансгендера. 21-летняя Джулиана Фарфалла, сменившая пол в 16 лет, прославилась после участия в реалити-шоу на телевидении.
Фарфалла позировала топлес - это общее правило для всех эротических журналов, издающихся на территории Германии.
Главный редактор немецкого Playboy Флориан Бойтин заявил, что Фарфалла - прекрасный пример того, насколько важна борьба за право на самоопределение.
В октябре 2017 года французская модель-трансгендер Ин Ру впервые стала "девушкой месяца" Playboy.
В прошлом году другая модель-трансгендер появилась в американском Playboy, ее фото было опубликовано на развороте.
Фарфалла до операции носила имя Паскаль Радемахер. Она родилась в городе Брайсгау на юго-западе Германии.
По ее словам, с ранних лет она чувствовала себя в чужом теле. Операцию по смене пола ей провели в 16 лет, сообщает Би Би Си.