10.01 23:36 MIGnews.com
Видео: Вайнштейну надавали пощечин
Голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну дали пару пощечин в одном из ресторанов Скотсдейла (штат Аризона).
Видеозапись инцидента опубликовал портал TMZ в среду, 10 января.
Происходящее снял на камеру один из посетителей заведения. В начале клипа видно, как молодой человек оскорбляет продюсера и требует уйти из ресторана.
После этого неизвестный два раза ударяет Вайнштейна по щеке тыльной стороной ладони.
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