10.01 23:36 MIGnews.com

Видео: Вайнштейну надавали пощечин

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну дали пару пощечин в одном из ресторанов Скотсдейла (штат Аризона).Видеозапись инцидента опубликовал портал TMZ в среду, 10 января.Происходящее снял на камеру один из посетителей заведения. В начале клипа видно, как молодой человек оскорбляет продюсера и требует уйти из ресторана.После этого неизвестный два раза ударяет Вайнштейна по щеке тыльной стороной ладони.