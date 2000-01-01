10.01 09:33 MIGnews.com

Катрин Денев: #MeToo - охота на ведьм ненавистников мужчин

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Известная французская актриса Катрин Денев считает пуританством кампанию #MeToo, направленную против сексуальных домогательств, распространившуюся в результате скандала и обвинений вокруг кинопродюсера Харви Вайнштейна.Об этом в среду, 10 января сообщает издание The Guardian.Актрису поддержали около 100 известных французских женщин, передает издание.Свое мнение Денев и ее единомышленницы изложили в специальной колонке для французского издания Le Monde, пишет газета.По словам Денев, "охота на ведьм", развернутая после скандала с Харви Вайнштейном, создает угрозу для сексуальной свободы."Мужчин наказывали скопом, выгоняли с работы за то что они коснулись чьего-то колена или пытались сорвать поцелуй. Изнасилование — это преступление, но попытка кого-то соблазнить, даже настойчиво или жестко, преступлением не является, атаки мачо не ведутся по-джентльменски", — говорится в письме."То, что началось с борьбы за право голоса для женщин, сегодня превратилось в обратное — мы запугиваем людей, требуя от них выражаться "правильно", и заставляем молчать тех, что выбивается из общего ряда, а женщин, которые отказываются подчиняться, называем предательницами", — сказано в письме.Подписанты, среди которых бывшая порнозвезда, заявляют, что защищают сексуальную свободу.В тексте послания отмечается, что поставившие под ним подпись женщины признают и защищают сексуальную свободу, для которой "право соблазнять и приставать является принципиально значимым". Француженки подчеркивают, что женщины "прекрасно знают о дикой и агрессивной природе сексуального желания".Помимо Денев подпись под текстом поставили писательница Катрин Милле, радиоведущая Брижит Лаэ, журналистка Элизабет Леви, актриса Катрин Роб-Грийе, психоаналитик Сара Шиш.