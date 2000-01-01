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Катрин Денев выступила против `ненависти к мужчинам` | Фото:10.01 12:44   MIGnews.com

Катрин Денев выступила против "ненависти к мужчинам"

Около 100 известных женщин, включая французскую актрису Катрин Денев, немецкую актрису Игрид Кавен и французскую писательницу Катрин Милле, подписали открытое письмо, в котором выступили против "ненависти к мужчинам".

Об этом в среду, 10 января сообщает издание The Local.

Группа активисток написала открытое письмо, которое опубликовала газета Le Monde.

Они считают, что предание огласке истории с Харви Вайнштейном обратило внимание на проблему сексуального насилия в отношении женщин.

По мнению авторов письма, запущенная кампания MeToo переросла в способ публичного обвинения людей, которые не получают права на ответные действия.

В своем послании активистки отмечают, что нужно защитить сексуальную свободу, для которой "право соблазнять и приставать является принципиально значимым". Француженки подчеркивают, что женщины "прекрасно знают о дикой и агрессивной природе сексуального желания".

"Это стремление отправлять "свиней" на скотобойню вместо того, чтобы помогать женщинам становиться более независимыми, фактически играет на руку врагам сексуальной свободы", — говорится в письме.

"Мы защищаем право приставать, это жизненно важно для сексуальной свободы", — указывают они.

По словам Катрин Денев, протест женщин против насилия, которому они подвергаются, превратился в "охоту на ведьм".

"Насилие – это преступление. Однако настойчивое или даже иногда бестактное приставание не является преступлением, как галантность не представляет собой мужскую агрессию", – говорится в тексте послания.

Напомним, после скандала с американским продюсером Харви Вайнштейном о приставаниях со стороны мужчин заявили сотни женщин по всему миру. Среди них немало актрис и моделей. Например, Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу.
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