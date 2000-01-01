Катрин Денев выступила против "ненависти к мужчинам"
Около 100 известных женщин, включая французскую актрису Катрин Денев, немецкую актрису Игрид Кавен и французскую писательницу Катрин Милле, подписали открытое письмо, в котором выступили против "ненависти к мужчинам".
Об этом в среду, 10 января сообщает издание The Local.
Группа активисток написала открытое письмо, которое опубликовала газета Le Monde.
Они считают, что предание огласке истории с Харви Вайнштейном обратило внимание на проблему сексуального насилия в отношении женщин.
По мнению авторов письма, запущенная кампания MeToo переросла в способ публичного обвинения людей, которые не получают права на ответные действия.
В своем послании активистки отмечают, что нужно защитить сексуальную свободу, для которой "право соблазнять и приставать является принципиально значимым". Француженки подчеркивают, что женщины "прекрасно знают о дикой и агрессивной природе сексуального желания".
"Это стремление отправлять "свиней" на скотобойню вместо того, чтобы помогать женщинам становиться более независимыми, фактически играет на руку врагам сексуальной свободы", — говорится в письме.
"Мы защищаем право приставать, это жизненно важно для сексуальной свободы", — указывают они.
По словам Катрин Денев, протест женщин против насилия, которому они подвергаются, превратился в "охоту на ведьм".
"Насилие – это преступление. Однако настойчивое или даже иногда бестактное приставание не является преступлением, как галантность не представляет собой мужскую агрессию", – говорится в тексте послания.
Напомним, после скандала с американским продюсером Харви Вайнштейном о приставаниях со стороны мужчин заявили сотни женщин по всему миру. Среди них немало актрис и моделей. Например, Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу.