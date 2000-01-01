10.07 05:51 MIGnews.com

В Великобритании мужчина впервые родил ребенка

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Хайден Кросс стал первым в истории Великобритании мужчиной, который сумел родить ребенка – девочку, которую назвали Тринити-Лей Луиза Кросс, пишет Daily Mail.Стоит сразу отметить, что Хайден – трансгендер, родился по имени Пейдж, но со временем решил стать мужчиной. Он прошел курс гормональных инъекций, однако на каком-то этапе он остановился и решил родить ребенка. Забеременел он при помощи донора спермы, которого нашел в интернете.16 июня в Женском Центре, родильном отделении Королевской больницы Глостершира, он успешно родил девочку. В свидетельстве о рождении Хэйден Кросс указан как мать, но в документе нет отца. После родов он и его дочь чувствуют себя хорошо.