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Ватикан запретил использовать хлеб без глютена для причастия | Фото: Thinkstock10.07 11:11   MIGnews.com

Ватикан запретил использовать хлеб без глютена для причастия

Папа Римский Франциск разъяснил епископам в Ватикане, какие продукты допустимо, а вернее, недопустимо использовать во время таинства причастия. Как сообщает AFP со ссылкой на кардинала Робера Сара, такая директива стала необходимой, потому что в последнее время верующие покупают хлеб для причастия в супермаркетах и даже в Интернете.

Так, Святой престол запретил использовать хлеб без глютена, символизирующий на причастии тело Иисуса Христа. Ватикан допускает использование хлеба с низким содержанием глютена, но его и белков должно быть достаточно – только так можно быть уверенным в том, что хлеб был испечен без добавок.

Отдельно Сара рассказал и о вине подходящем для причастия – символе крови Иисуса Христа. Напиток должен быть сделан из винограда без добавок, поэтому покупать его надо у проверенных производителей.

Примеси фруктов в вине и хлебе для причастия названы "грубым нарушением правил"

При этом, если людям, страдающих от непереносимости муста (виноградного сусла), рекомендовали пить виноградный сок, как быть людям с непереносимостью глютена – целиакией – Католическая церковь не поясняет.

В то же время в список разрешенных продуктов попали генно-модифицированные продукты.
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