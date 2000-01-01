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facebook.com 10.07 15:51   MIGnews.com

Роулинг написала новую книгу на платье

Знаменитая британская писательница Джоан Роулинг написала новую сказку. Правда пока женщина не уверена, хочет ли она опубликовать ее.

История создания нового произведения сама похожа на сказку.

"Я праздновала мое 50-летие одновременно с Хэллоуином, хотя это не настоящая дата моего дня рождения. Я оделась в костюм потерянной рукописи. И я написала на платье большую часть этой книги. Сейчас она висит в моем шкафу", – рассказала Джоан Роулинг в интервью телеканалу CNN.

Писательница получила всемирную известность после того, как были опубликованы серия ее романов о юном волшебнике Гарри Поттере. Книги были переведены на 65 языков, а их общий тираж превышает 400 миллионов экземпляров.
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