11.07 05:36 MIGnews.com

Встречу Путина и Трампа увековечили в телефоне за $2,5 тыс

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Компания Caviar, занимающаяся продажей коллекционных модификаций устройств популярных марок с применением дорогостоящих материалов, выпустила "элитную" версию телефона Nokia 3310. Новинка продается почти за 150 тысяч рублей (примерно 2,5 тысяч долларов).Релиз модификации Putin-Trump Summit приурочен к первой личной встрече президента России Владимира Путина с лидером США Дональдом Трампом, которая состоялась 7 июля в рамках саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге.Корпус аппарата выполнен из закаленного титана с узором "дамасская сталь", а само устройство поставляется в футляре, обтянутом натуральной кожей.На задней крышке "патриотического" телефона выгравирована дата памятной встречи, помещена эмблема саммита G20 и профили глав государств. В качестве основы устройства Caviar выступает модель Nokia 3310, которая ничем не отличается от оригинального аппарата за 3 990 рублей (66 долларов).