Rambler's Top100





Опросы


Nakonu.com








Ученые: Чужая печаль вызывает в нас трагическое наслаждение | Фото: Thinkstock11.07 03:48   MIGnews.com

Ученые: Чужая печаль вызывает в нас трагическое наслаждение

Ученых заинтересовал вопрос, почему мы наслаждаемся просмотром грустных фильмов, и наблюдая за страданиями актеров, испытываем наслаждение, как пишет ladyportal.info.

Ученые из штата Огайо проверили теорию парадокса – почему чужая печаль вызывает в нас трагическое наслаждение, пишет Daily Mail.

Мы смотрим фильмы с печальным финалом, более того, обожаем их пересматривать, каждый раз сопереживая героям. Казалось бы, мы мучаем себя, но нет, мы получаем некое мазохистское наслаждение.

Чтобы найти объяснение такому поведению, исследователи собрали сотни студентов, чтобы показать им картину Искупление. В этом фильме речь идет о несчастных влюбленных, которых сначала разлучили, а потом убили на войне.

До и после просмотра исследователи задавали студентам вопросы, чтобы оценить их ощущение счастья. Также в течении фильма они трижды измеряли эмоциональный уровень респондентов.

После окончания фильма исследователи общались с каждым студентом отдельно. Анализируя ответы, ученые выделили реакции, которые заставляют нас наслаждаться чужой трагедией. И дело вовсе не в злорадстве. Просто, смотря трагические фильмы, мы замечаем больше положительных моментов в собственной жизни и ценим то, что происходит с нами.

Ученые пришли к выводу, что чем больше мы думаем о своих отношениях близкими людьми во время просмотра фильма, тем счастливее мы себя чувствуют, ведь наши дорогие люди рядом, они здоровы и довольны жизнью.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
04:28
Биньямин Нетаниягу провел встречу с президентом Руанды
02:07
Южная Корея откроет музей борделей
01:04
Роналду останется в "Реале"
00:39
Пони попытался съесть букет королевы Елизаветы II  
23:22
Агент 007: названо имя нового Джеймса Бонда
22:33
Путин рассказал, на каком автомобиле ездил в 90-х годах
21:28
Стало известно имя террориста, атаковавшего около Текоа
20:58
Ирак объявил о победе над ISIS
20:32
Американцы продадут Саудам боевых вертолетов на 3,8 млрд.
20:24
В Египте ликвидированы 6 подельников боевиков ISIS
18:56
Австрия запретила въезжать министру экономики Турции
18:55
Австралия готова к свободной торговле с Британией
18:22
РФ рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с США в Сирии
17:53
ВОЗ: Холерой в Йемене заразились уже около 300 000 человек
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus