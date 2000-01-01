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фото из соцсети 10.08 16:25   MIGnews.com

В Италии арестовали виллы и яхты "танцующего миллионера"

Судебные власти Италии арестовали часть имущества местного предпринимателя Джанлуки Вакии, который в мире известен как "танцующий миллионер" – он набрал популярность в соцсетях, публикая видео с танцами на фоне красивой жизни.

Решение касается вилл, яхт и различных акций, принадлежащих Вакки, передает Интерфакс. На такой шаг власти пошли после того, как мужчина не вернул кредит банку в размере 10,5 миллиона евро.

Итальянские СМИ отмечают, что хотя Вакки и является предпринимателем, это, по большей части, формальность: бизнесом на деле он не занимается, уделяя все внимание своей раскрутке в соцсетях. Так, в Instagram у него 11 миллионов подписчиков.

Семья Вакки занимается производством аппаратов для упаковки косметики, лекарств, чая и кофе, однако он в этом бизнесе не выполняет никаких реальных функций.
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