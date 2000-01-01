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Жаркое лето от Эден Таль 10.08 16:56   MIGnews.com

Жаркое лето от Эден Таль

Компания ЭДЕН ТАЛЬ (Eden Tal) – одна из ведущих и крупнейших компаний в Израиле, работающих в сфере очистки питьевой воды и диспенсеров, предоставляющих 100% обслуживание на русском языке. Компания ЭДЕН ТАЛЬ на протяжении всех лет своей деятельности специализируется исключительно в области очистки питьевой воды, используя современные технологии в местном водоснабжении.

Число клиентов компании насчитывает свыше десяти тысяч человек. Такого количества клиентов нам удалось достичь, благодаря отзывам и высокой оценке наших довольных клиентов, которые рекомендуют нас своим друзьям, родным и близким.

Оборудование компании ЭДЕН ТАЛЬ установлено во многих общественных учреждениях, детских садах, частных клиниках, косметических салонах и т.д., и конечно же, в обширном частном секторе по всей стране. Особое внимание в компании уделяется людям «золотого возраста», к которым требуется особое внимание и терпение, им также предоставляются особые условия.

Компания гарантирует высокий профессиональный уровень сервиса квалифицированных специалистов, обеспечивающих доставку и монтаж оборудования, а также его обслуживание и по всей стране от Кирьят-Шмона до Димоны.

Минибар + кофемашина всего за 77 шек в месяц

Наши преимущества:

• лучшее оборудование для очистки воды – уникальное в своем роде;
• надежные, экономичные и высококачественные фильтры для очистки воды;
• многолетний практический опыт, налаженная система обслуживания и тысячи довольных клиентов по всей стране;
• оперативность и мобильность для экономии времени наших клиентов;
• детальная проработка всех нюансов и особенностей заказа на этапах проектирования и комплектации;
• индивидуальный подход и продуманные решения по для каждого конкретного заказчика;
• идеальный монтаж систем, выполненный с ювелирной аккуратностью;
• работа сервисной службы производится квалифицированными специалистами, что позволяет нашим клиентам чувствовать себя уверенно и получать максимум удовольствия от приобретенной установки;
• высокотехнологичное оборудование и надёжный комплекс систем очистки воды, устанавливаемые нашими специалистами, отвечают самым строгим мировым стандартам и требованиям, ведущим строгий надзор за качеством воды и за средствами её очистки;
• диапазон предоставляемых услуг компанией ЭДЕН ТАЛЬ намного шире, чем у других компаний, работающих в данной сфере в Израиле. Индивидуальный подбор оборудования, формы приобретения и гарантийного пакета будет строго отвечать индивидуальным требованиям клиента;
• надежное оборудование по конкурентным ценам

Став клиентом ЭДЕН ТАЛЬ, Вы раз и навсегда избавите себя от хлопот и беспокойства, связанных с доставкой и потреблением чистой, полезной и вкусной воды в Вашем доме и извлечёте максимальную экономию денег и пользу для своего здоровья.

Минибар + кофемашина всего за 77 шек в месяц

Для дополнительной информации звоните: *6642
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