Как НВО охраняет новые серии "Игры престолов" от пиратов
Интернет во многих семьях давно заменил телевидение — частично или полностью. В то же время современное телевидение заинтересовано в привлечении наибольшего количества потенциальных потребителей. «Селком TV» на мероприятии для русскоязычных журналистов делится своими наработками в этом направлении.
Прежде, чем перейти к предложениям от «Селком TV», хочется спросить: какие телевизионные компании вы предпочитаете? Часть потребителей, являясь консерваторами, скорее всего, назовут компанию, к услугам которой прибегают долгие годы. Оно и понятно: такие люди не любят ничего менять. Другая часть потребителей, напротив, скажет, что пользовалась услугами разных компаний, и ни одна их не устраивает. Что же ответят остальные? Они поинтересуются: а есть ли у какой компании такие новшества, от которых невозможно отказаться? И, знаете, все потребители окажутся правы, несмотря на то, к какой категории они относятся. Во-первых, потому что для любой нормальной компании потребитель всегда прав. А во-вторых, что не менее важно, потому что у вас есть выбор!
В моем далеком детстве у нас, детворы, тоже был выбор: только два телевизора на всей улице! Владельцы одного из них выставляли чудо с голубым экраном в оконном проеме, и мы рассаживались в саду, прямо на земле, чтобы смотреть — неважно, что... Второй телевизор был в доме мой подруги. Моему удивлению не было предела: почему телевизор не работает денно и нощно, и подруга включает его, только когда я прихожу? Сегодняшних телезрителей ничем не удивишь — разве что вот такими допотопными рассказами.
И все же «Селком TV» на мероприятии, организованном для русскоязычных СМИ и прошедшем в тель-авивском ресторане Table Talk, сумел удивить.
Начнем с того, как «Селком TV» обновляет свой контент, связанный с новинками мира кинобизнеса.
Гиора Яалом, руководитель по приобретениям компании «Селком TV», продюсер, сценарист и режиссер, который занимается приобретением контента для компании, рассказал журналистам о мире сериалов и, в частности, о самом знаменитом сериале всех времен – "Игре престолов", новые серии которого выходят на «Селком TV» практически одновременно с премьерами в США.
- Сериала такого масштаба еще не было – каждая серия сериала имеет бюджет в 10 млн. долларов: и по вложениям, и по проработке сценария, и по картинке, - любая серия сериала не уступает крупнобюджетному кинофильму.
Сериал такого – невиданного прежде - масштаба стал возможным благодаря гениальной идее, лежащей в основе создания компании НВО, которая решила показывать на экранах телевизора настоящий качественный продукт, без цензуры, такой, какой в США до сих пор можно было увидеть только в кино.
НВО удалось воплотить идею и стать лучшим производителем телеконтента в мире, брендом, сотрудничать с ним желают самые крупные звезды Голливуда, которые еще недавно обходили стороной сериалы и считали их продуктом второго сорта. НВО изменило все, и теперь в сериалах снимаются самые дорогие и горячие звезды Голливуда, а сотрудничество с НВО уже является для них честью.
НВО сделала так, что сериалы стали не менее масштабными и качественными, чем фильмы: каждая серия "Игры престолов" снята как полнометражный фильм, сезон снимается в течение всего года в разных частях мира, и некоторые серии последнего сезона длятся более часа.
Чтобы понять, насколько этот сериал знаменит и насколько им гордится НВО, следует узнать, как оберегают от пиратов выход каждой новой серии.
Каждая новая серия нового 7-го сезона сериала прибывает к в компанию за неделю-две для качественного перевода. НВО каждый раз посылает в Израиль своего представителя, который проверяет комнату, в которой будет осуществляться перевод (смотрит, нет ли в ней скрытых камер). Затем устанавливает на двери кодовый замок, код которого знают только он и переводчик.
И лишь после того, как переводчик вошел в комнату и закрыл за собой дверь, он может включить серию для перевода. Но! Каждая серия, предназначенная для перевода, обработана таким образом, что все лица размыты и четко виден только рот актера – для осуществления перевода и возможности совпадения артикуляции.
- Обратите внимание: полноценную версию серии мы получаем за час до трансляции и за час должны наложить на нее готовый перевод, - говорит Гиора Яалом. - Если мы показываем новую серию почти одновременно с США – в 4 утра, то получаем серию в 3 часа, и до 4-х должны успеть смонтировать ее с переводом.
"Селком TV" добавила и другой контент телевизионной сети HBO.
Все новые серии и сезоны сериалов от компании выходят практически одновременно с США, в том числе, новые сезоны сериалов "Кремниевая долина" "Вице-президент", "Мир Дикого запада", "Белая ворона", "Развод" и многих других доступны в библиотеке VOD.
Помимо контента НВО "Селком TV" транслирует популярные телеканалы, среди которых – 21 канал на русском языке, включая 9 канал, Первый, РТР, популярные детские и киноканалы, а также прибавившийся к ним развлекательный канал ТНТ.
ТНТ
Контент телеканала составляют уникальные юмористические программы: уже ставшие классикой юмора «Comedy Club» и «Comedy Woman», «Наша Russia», «Импровизация», «Однажды в России», «Comedy Баттл», «Stand Up», «ХБ», «Убойной ночи», «Убойная лига».
Сериалы: «Универ», «Физрук», «Интерны», «Реальные пацаны», подарившие нам национального героя - Коляна, «Счастливы вместе», «СашаТаня», «Деффчонки», «Остров», «ЧОП» и многие другие. Реалити-шоу: «Битва экстрасенсов», «ТАНЦЫ», «Холостяк» и уже ставший легендой проект «Дом-2».
На "Селком TV" есть также спортивные каналы, международные каналы и каналы "лайф-стайл", детские каналы.
Библиотека VOD (без дополнительной оплаты) с сотнями самых обсуждаемых сериалов, среди которых обладатели "Эмми" и «Золотого глобуса-2016», а также, большой выбор фильмов от ведущих голливудских студий, израильские сериалы, самые популярные мировые программы для детей, весь контент премиум-канала HBO, все программы прайм-тайм, каналы широкоформатного вещания (без рекламы и дополнительной оплаты), большой выбор лучших российских сериалов и лучшие фильмы, дублированные на русский язык в дополнение к языку оригинала.
Каждый месяц к услуге добавляют около 10 новых фильмов, дублированных на русский язык.
В разделе фильмов на русском языке есть отдельная категория «Ассорти для детей» с дубляжем на русский язык.
Цифры успеха говорят сами за себя. Не зря на сегодняшний день у «Селком TV» 137.000 клиентов. Постоянное расширение контента на русском языке, включая презентацию канала ТНТ, позволяет сделать наш выбор в пользу данного телеканала.
Ведь независимо от того, насколько хорошо мы овладели ивритом, полностью расслабиться у экрана позволяет факт, когда просмотр осуществляется без напряжения. Слушаешь и воспринимаешь речь, в которой знакомо каждое слово, когда не напрягаешь глаза для чтения титров... А это есть не что иное, как отдых у экрана.
Выше мы говорили о значении выбора.
Не станем описывать преимущество гаджетов. Отметим, почему лучше смотреть каналы посредством телевизора.
Телевизионный экран дает более крупную и четкую картинку. Совместные просмотры дают возможность обсуждения увиденного «онлайн», не отходя от экрана. Смотреть телевизор всей семьей куда приятнее, чем заглядывать в планшет через чье-то плечо. И, разумеется, пультом удобнее перелистывать каналы.