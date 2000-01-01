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К 2100 году жара будет убивать по 152 тыс. европейцев | Фото: Thinkstock10.08 21:44   MIGnews.com

К 2100 году погода будет убивать по 152 тыс. европейцев

Если не предпринять какие-либо меры для замедления климатических перемен, к концу века из-за повышения температуры ежегодно будут гибнуть до 152 тысяч жителей европейских стран, что почти в 50 раз больше, чем сейчас.

Кроме того, к 2100 году 2 из 3 европейцев так или иначе будут затронуты с бедствиями, связанными с погодой. Это колоссальное числа, сравнительно с 1 ил 20 человек в начале века.

В частности число погибших вследствие прибрежных наводнений вырастет до 233 в сравнении с 6 смертями, что было нормой в 2000 году.

Такие данные были опубликованы изданием Naftemporiki со ссылкой на исследование Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии, который проанализировал катастрофы, произошедшие в 28 странах Евросоюза, Швейцарии, Норвегии и Исландии с 1981 по 2010 год, а после вычислил уязвимость населения и предсказал тенденции роста миграции населения с эволюцией изменения климата.
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