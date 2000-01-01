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Анджелина Джоли и Брэд Питт решили сойтись обратно 11.08 00:57   MIGnews.com

Анджелина Джоли и Брэд Питт решили сойтись обратно

Американские актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли решили сохранить семью и не разводиться. Как сообщило издание Us Weekly, знаменитая голливудская пара "находится на пути полного воссоединения".

"Развод отменяется. Они не сделали ничего за несколько месяцев, чтобы сдвинуть с места процесс развода. И никто не думает, что они когда-нибудь сделают это", - сообщил источник.

По словам источника, Джоли усомнилась в том, что Питт настолько плохой, как ей говорили друзья.

"Она все еще так влюблена в него", - уверяет источник издания.

Также, по его словам, на ситуацию повлияло то, что Брэд Питт начал вести здоровый образ жизни и отказался от алкоголя.
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