11.08 00:57 MIGnews.com
Анджелина Джоли и Брэд Питт решили сойтись обратно
Американские актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли решили сохранить семью и не разводиться. Как сообщило издание Us Weekly, знаменитая голливудская пара "находится на пути полного воссоединения".
"Развод отменяется. Они не сделали ничего за несколько месяцев, чтобы сдвинуть с места процесс развода. И никто не думает, что они когда-нибудь сделают это", - сообщил источник.
По словам источника, Джоли усомнилась в том, что Питт настолько плохой, как ей говорили друзья.
"Она все еще так влюблена в него", - уверяет источник издания.
Также, по его словам, на ситуацию повлияло то, что Брэд Питт начал вести здоровый образ жизни и отказался от алкоголя.
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