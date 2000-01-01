Голливуд восстал против продюсера "Властелина колец"
Компания Харви Вайнштейна собирается отказаться от имени продюссера.
Кроме того, его имя исчезнет из титров лент, которые выйдут на экраны в ближайшее время и которые продюсирует The Weinstein Company.
Правда, ни вариантов нового названия, ни времени, за которое произойдет переименование, инсайдер не назвал.
Так, горе-кинопродюсера уже убрали из титров "Войны токов", а на подходе сериалы "Вако" и "Йеллоустоун".
Напомним, после разоблачительной статьи про американского кинопродюсера Харви Вайнштейна, которого обвинили в сексуальных домогательствах, против него выступило немало звезд.
Так, поведение продюсера осудили Кейт Уинслет, Джессика Честейн, Америка Феррера, Джулианна Мур и другие селебритис.
Первой всю правду о Вайнштейне рассказала актриса Роуз Макгоун.