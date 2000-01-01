11.10 02:28 MIGnews.com

Голливуд восстал против продюсера "Властелина колец"

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Компания Харви Вайнштейна собирается отказаться от имени продюссера.Кроме того, его имя исчезнет из титров лент, которые выйдут на экраны в ближайшее время и которые продюсирует The Weinstein Company.Правда, ни вариантов нового названия, ни времени, за которое произойдет переименование, инсайдер не назвал.Так, горе-кинопродюсера уже убрали из титров "Войны токов", а на подходе сериалы "Вако" и "Йеллоустоун".Напомним, после разоблачительной статьи про американского кинопродюсера Харви Вайнштейна, которого обвинили в сексуальных домогательствах, против него выступило немало звезд.Так, поведение продюсера осудили Кейт Уинслет, Джессика Честейн, Америка Феррера, Джулианна Мур и другие селебритис.Первой всю правду о Вайнштейне рассказала актриса Роуз Макгоун.