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11.10 02:28   MIGnews.com

Голливуд восстал против продюсера "Властелина колец"

Компания Харви Вайнштейна собирается отказаться от имени продюссера.

Кроме того, его имя исчезнет из титров лент, которые выйдут на экраны в ближайшее время и которые продюсирует The Weinstein Company.
Правда, ни вариантов нового названия, ни времени, за которое произойдет переименование, инсайдер не назвал.

Так, горе-кинопродюсера уже убрали из титров "Войны токов", а на подходе сериалы "Вако" и "Йеллоустоун".

Напомним, после разоблачительной статьи про американского кинопродюсера Харви Вайнштейна, которого обвинили в сексуальных домогательствах, против него выступило немало звезд.

Так, поведение продюсера осудили Кейт Уинслет, Джессика Честейн, Америка Феррера, Джулианна Мур и другие селебритис.

Первой всю правду о Вайнштейне рассказала актриса Роуз Макгоун.
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