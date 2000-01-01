10.10 15:24 MIGnews.com

В США прошел ежегодный чемпионат по ношению жён

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В США прошел ежегодный чемпионат по ношению жен. Участвовать позволяли только супружеским парам.Участники должны были на скорость преодолеть полосу препятствий с супругой на шее. Вцепившись в своих вторых половин, женщины висели вниз головой и при этом старались не забиться и не хлебнуть грязи. Болото оказалось самым трудным этапом – именно там падали, ныряли и в итоге сходили с дистанции.Некоторые пытались обратить на себя внимание при помощи костюма, одна пара - вообще поменялась местами: там жена несла мужа, а не наоборот.Триумфаторами стала семья из Вирджинии. За то, что прошли путь взлетов и падений скорее всего, победители получили 12 ящиков пива и чек на 630 долларов.