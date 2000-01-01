10.10 19:32 MIGnews.com

Расплата за месть: бывшая получит 670 тыс. шекелей

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Суд обязал израильтянина выплатить 670 тысяч шекелей ($190 тысяч) в качестве компенсации своей бывшей девушке. Так, мужчина угрожал своей экс-подружке опубликовать ее фотографии, на которых она была обнажена, после того как они рассталась.Пара завязала романтические отношения около шести лет назад, однако через два года они разорвали свои отношения, согласно информации Второго канала израильского ТВ.Однако, 33-летний израильтянин не смирился с таким поворотом событий, и совершил несколько нападений на свою бывшую возлюбленную.Однажды, заметив свою 27-летнюю эс-подружку в тель-авивском кафе, мужчина подошел и плюнул в нее и потянул за волосы.Второе жестокое нападение, израильтянин совершил когда, его бывшая девушка направлялась к себе в апартаменты. Так, мужчина ударил ее в лицо, после повалил на землю и разорвал ее блузку, согласно данным телеканала.Пострадавшая обратилась в полицию с жалобой. Однако через день после этого, девушка получила смс от своего бывшего возлюбленного, который угрожал ей, что поделится ее "интимными фотографиями", которые она сделала в 17 лет, если она не отзовёт свою жалобу в полиции.В сообщении от экс-возлюбленного говорилось:"Давай разойдемся любезно и с уважением. Поверь мне, я могу отомстить. Я опубликую твои фотографии, поэтому, пожалуйста, не заставляй меня делать это".В конечном итоге мужчина предстал перед судом, где ему были предъявлены обвинения. Однако телеканал не указал, в чем именно израильтянин был обвинен.