В мире ежегодно из-за плохой экологии умирает 12 млн человек
Специалисты Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подписали в Найроби (Кения) самое масштабное за последние 15 лет соглашение о совместной борьбе с негативными последствиями экологических проблем для здоровья населения. Ежегодно 12,6 млн людей умирают из-за загрязнения окружающей среды, заявили в ВОЗ.
"Воздух и вода (загрязненные), а также вредное воздействие химических веществ ежегодно приводят к смерти 12,6 млн человек. Это не может и не должно продолжаться", - сказал гендиректор ВОЗ доктор Тедрос. Он уверен, что здоровье населения напрямую связано с окружающей средой, пишет Центр новостей ООН.
Подписанное соглашение затрагивает контроль за химическими отходами, качеством воды и продуктов питания, а также участие сторон в кампании по снижению загрязнения воздуха.
"Назрела срочная необходимость объединить усилия, направленные на противостояние серьезным угрозам окружающей среде и климату – основам существования нашей планеты. Наше соглашение служит признанием этой мрачной реальности", - сказал глава ЮНЕП Эрик Солхейм.
Соглашение подписали в рамках Декларации по здравоохранению, окружающей среде и изменению климата. Ее приняли в 2016 году во время 22-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.