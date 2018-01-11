11.01 13:46 MIGnews.com

Авив Гефен: Биби сбросил самую страшную бомбу

אביב גפן תקף את רה"מ נתניהו באמצע הופעה אמש בנמל תל אביב: "ביבי הפעיל את הפצצה הכי מרושעת". כך זה נראה https://t.co/vckeASKln1 pic.twitter.com/3Mw2PAx2eN — חדשות 2 (@Channel2News) January 11, 2018

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Израильская поп-икона Авив Гефен во время концерта в порту Тель-Авива поделился своими мыслями о современном состоянии израильской политики, а также о премьер-министре Биньямине Нетаниягу и министре внутренних дел Арье Дери.Гефен сообщил публике: “Нетаниягу использовал самый страшный и отвратительный вид бомбы - раскол. До 95-го тут была какая-то надежда. Теперь надо сказать о респекте, об уважении к Биби, к этой персоне, возникшей ниоткуда - харизматичной, умной, очень складной персоны, которая ни в чем не виновата. Его не в чем винить. Вина - на тех, кто его выбрал”.Гефен далее продолжил: “С моей личной точки зрения, Биби использовал самую отвратительную бомбу, бомбу ненависти. Он разделяет граждан, на арабов, которых автобусами возят на выборы, на мизрахи и ашкеназим, на богатых и бедных. И если мы не сделаем другого выбора, то винить нам в этом некого, кроме самих себя, в этом ведь суть демократии?”Далее Гефен обрушил свой гнев на Арье Дери: “Невероятно, чтобы человек который украл, и был осужден за кражу, теперь диктует мне, моим братьям и сестрам как жить в Израиле в 2018 году. Вся концепция религии - в том, чтобы мы уважали их как религиозных, а мы уважали их как светских. Точно также как я не еду в ночь на шабат в Бней-Брак и не ем там у всех на глазах свинину, и уважаю их выборы, они должны уважать наши”.После этого певец исполнил произведение под названием “С добрым утром, Иран”.