11.01 14:58 MIGnews.com

Скончался бывший гитарист Motorhead Эдди Клар

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На 68-ом году жизни скончался бывший гитарист британской хард-рок-группы Motorhead ("Моторхэд") Эдди Кларк. Об этом сообщается на странице музыкантов в "Фейсбуке"."Эдвард Аллан Кларк, или, как все мы его знаем и любим, "Быстрый" Эдди Кларк, вчера мирно ушел из жизни", - говорится в сообщении.Музыкант умер от пневмонии.Артист родился 5 октября 1950 года в Лондоне. Как отмечает Дейли миррор" он был одним из последних участников группы оригинального состава Motorhead, включая вокалиста Иэна Фрэйзера Килмистера и барабанщика Фила Тейлора.Motorhead была основана в 1975 году. За свою историю коллектив выпустил 22 студийных альбома в различных музыкальных стилях. Творчество группы относят к таким направлениям, как хард-рок, хэви-метал и даже тяжелый рок-н-ролл с элементами панка. Motorhead прославилась благодаря своим хитам Ace of Spades, Overkill и Killed by Death.Напомним, в 2015 году скончался лидер Motorhead Лемми Килмистер. В том же году умер экс-ударник группы Motorhead Фил Тейлор.