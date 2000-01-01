12.01 03:21 MIGnews.com

Королева Елизавета II наказала за разглашение секретов двора

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Королева Великобритании Елизавета II лишила известный бренд нижнего белья Rigby & Peller официального статуса поставщика королевского двора, передаёт Daily Mail.Стоит отметить, что бренд обладал таким элитным статусом в течение 57 лет.Такое решение королева приняла после того, как в свет вышла книга 82-летней бывшей владелицы Rigby & Peller Джун Кентон, где та описала свою работу с Елизаветой. В книге есть описания того, как королева примеряла бельё, а во время этого процесса с ней всегда были её любимые домашние питомцы корги.Однако лишь на этих фактах автор книги не остановилась и описала также личные предпочтения вдовствующей королевы - матери Елизаветы относительно подбора интимного белья, а также вкусы королевской невестки принцессы Дианы.