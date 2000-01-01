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5 женщин обвинили Джеймса Франко в домогательствах | Фото: Ashlea Stark/Flickr12.01 04:20   MIGnews.com

5 женщин обвинили Джеймса Франко в домогательствах

Сразу пять женщин обвинили в неподобающем поведении обладателя "Золотого глобуса", голливудского актера, писателя и преподавателя Джеймса Франко.

Четверо из потерпевших были студентками его актерской школы, а пятая сказала, что он был ее наставником.



"Джеймс Франко, у тебя на церемонии был очень интересный значок #TimesUp. Может ты забыл, когда пытался в своей машине склонить мою голову к своему члену? А в другой раз ты пытался заманить в свой номер в отеле мою подругу, которой было всего 17 лет? И это после того, как тебя поймали на попытке сделать то же самое с другой 17-летней девушкой?", - написала в Twitter Вайолет Палей.

К ней присоединилась и ученица его киношколы Сара Титер-Каплан, которая заявила, что Франко заставлял ее раздеваться, аргументируя это контрактом.

Адвокат актера все обвинения опроверг, а сам актер в программе Стивена Кольбера заверил в том, что действительно поддерживает правозащитные движение Time's Up и кампанию #MeToo. На вопрос о выдвинутых против него обвинениях Франко ответил, что не читал то, что пишут о нем в соцсети, но слышал об этом, подчеркнув, что эти утверждения неверны.
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