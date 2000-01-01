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Платье израильской звезды вывело ливанцев из себя | Фото: Gage Skidmore/Flickr12.01 07:12   MIGnews.com

Платье израильской звезды вывело ливанцев из себя

Голливудская кинозвезда израильского происхождения Галь Гадот никак не даст покоя ливанцам, которые уже, наверное, устали запрещать блокбастеры с ее участием.

Однако последний скандал связан не с фильмом, а с… модой. Израильская красавица (и это не эпитет, а вполне заслуженный титул, т.к. Гадот – Мисс Израиль-2004) пришла на церемонию вручения наград Национального совета кинокритиков США в эффектном наряде: голубом платье-макси с глубоким разрезом, которое дополнила лишь босоножками в греческом стиле, но отнюдь не они вызвали реакцию жителей Ливана.



Платье было сшито ливанским модельер Эли Саабом, который к тому же, еще и разместил снимок Галь Гадот в своем Instagram, где на него сразу же набросились разъяренные арабы. После этого он поспешно удалил фото, но, как говорится, ничто не осталось позабыто.


"Я люблю и уважаю Эли Сааба, но действительно ли он рад тому, что израильская актриса надела сшитое им платье?" – задалась вопросом журналистка ливанского издания Al Mayadeen Хеба Битар.

К слову, Галь Гадот и режиссер Пэтти Дженкинс получили на церемонии награду "В центре внимания" за работу на фильмом "Чудо-женщина".
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