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YouTube 12.07 02:10   MIGnews.com

Джонни Депп тратит миллионы долларов ежемесячно

Судебные тяжбы Джонни Деппа и его бывших менеджеров все еще продолжаются, но этого совсем ничему не учит голливудского актера. Звезда "Пиратов Карибского моря" продолжает тратить миллионы долларов ежемесячно, несмотря на то, что его финансовое положение переживает не лучшие времена.

Бывшие менеджеры не раз предупреждали актера, что если он продолжит тратить деньги в том же духе, то вскоре станет банкротом. Но Депп лишь отмахнулся от нравоучений, обвинил их в ответ в растрате, начал распродавать свою недвижимость и продолжил вести привычный для себя образ жизни.

Сообщается, что на жизнь Депп тратит порядка двух миллионов долларов в месяц, причем, сам актер говорит, что тратит деньги только на все самое необходимое: алкоголь, личный самолет и обслуживание недвижимости.

Когда его спросили, почему он тратит 30 тысяч долларов на алкоголь, то Джонни ответил, что вино становится дороже с каждым годом, поэтому это отличное капиталовложение.

Так что у голливудской звезды есть все шансы стать настоящий банкротом, если Депп не изменит свой образ жизни.
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