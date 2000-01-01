12.07 05:26 MIGnews.com

Тысячи новых квартир построят в Ор-Иегуда, Ашкелоне и Атлите

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В рамках проекта “Цена для Новосела” (“Мехир ле-Миштакен”), продвигаемого министром финансов Моше Кахлоном и министром строительства Йоавом Галантом, были проданы застройщикам участки под строительство свыше 4000 единиц жилья в разных районах страны. В частности, будет построено 1.140 единиц жилья в Ор-Иегуда, 2.910 в Ашкелоне и 60 в Атлите.В городе Ор-Иегуда, расположенном в центре страны, будут застроены четыре участка в районе “Пардес ба-Хисахон”. Начальная цена за квартиру площадью 85 квадратных метров составит 1.160.839 шекелей, квартира площадью 100 квадратных метров будет стоить от 1.346.079 шекелей, квартира площадью 110 квадратных метров обойдется льготникам в 1.593.066 шекелей. Речь идет о цене на 20% ниже рыночной.Жилой комплекс “Пардес ба-Хисахон” занимает 399 дунамов и включает в себя жилые дома на 2.445 единиц жилья. Помимо домов, в новом комплексе будут построены торговые строения и офисы, образовательные учреждения, разбиты скверы и оборудованы газоны. Проект предусматривает много парковочных мест, прокладывание дорог и тротуаров для пешеходов, а также велосипедных дорожек.В Ашкелоне застройщикам проданы участки для строительства 2.910 единиц жилья. Цена для участников проекта “Мехир ле-Миштакен” будет на 22% ниже рыночной. Начальная цена квартиры площадью 85 квадратных метров составит 808.950 шекелей, начальная цена квартиры площадью 100 квадратных метров - 936.679 шекелей, начальная цена квартиры площадью 110 квадратных метров - 1.106.984 шекеля.В рамках проекта будут построены жилые дома в районе “Ир а-Яин”, проект предусматривает также развитие транспортной инфраструктуры, дороги к промышленной зоне и к морю. Помимо жилых домов, в новом районе будет разбит большой парк.В Атлите в рамках проекта “Мехир ле-Миштакен” застройщику проданы участки под строительство домов на 60 единиц жилья. Для льготников стоимость квартиры будет на 12% ниже рыночной. Начальная стоимость квартиры площадью 120 квадратных метров составит 1.251.528 шекелей, квартира площадью 130 квадратных метров обойдется в 1.347.211 шекелей, за квартиру площадью 140 квадратных метров участники проекта заплатят 1.442.894 шекеля.