11.10 10:25 MIGnews.com

Гвинет Пэлтроу рассказала о домогательствах Вайнштейна

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Именитые голливудские актрисы Анджелина Джоли и Гвинет Пелтроу присоединились к обвинениям в адрес одного из самых влиятельных кинопродюсеров - Харви Вайнштейна.Волна негодования началась с того, что актриса Роуз Магоун написала у себя в Твиттере о возмутительном поведении Вайнштейна и обвинила его в домогательстве. После другие актрисы также стали постепенно присоединяться к обвинениям.О сексуальных домогательствах продюсера также рассказали звезда фильма "Криминальное чтиво" Розана Аркетт, известная французская актриса Жюдит Годреш, а также Кэтрин Кэндалл. По их словам, продюссер обращался к ним с неприемлемыми предложениями во время кастингов.Гвинет Пэлтроу рассказала историю о том, как она готовилась к роли в фильме "Эмма". Актрисе тогда было 22 года, и продюсер начал проявлять к ней нездоровый интерес. Брэд Питт узнал об этой ситуации и вступился за Гвинет.Харви Вайнштейну из-за скандала пришлось покинуть собственную компанию. Он всячески отрицает свою вину и называет обвинения ложными, однако против него выступили уже многие голливудские актёры.