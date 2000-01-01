11.10 11:43 MIGnews.com

Кейт Миддлтон впервые за долгое время вышла в свет

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Кейт Миддлтон наконец-то была замечена на публике.После радостного известия о третей беременности Кейт, почти сразу последовала другая, куда менее приятная: у герцогини сильнейший токсикоз, она крайне тяжело переносит беременность.Стоит отметить, герцогиня не впервые страдает от осложнений во время беременности. В этот раз ей пришлось даже нанять няню, которая будет сидеть с детьми, так как сама Кейт не в состоянии уделить им должное внимание. Няня будет учить с детьми языки.Из-за такого состояния, Кейт не смогла сопроводить принца Джорджа в школу и осталась дома.Однако во вторник, 10 октября, когда в странах мира отмечали Всемирный день психического здоровья, герцогиня всё же вышла в свет вместе со своим супругом принцем Уильямом и принцем Гарри. В Букингемском дворце устроили приём, куда пригласили людей, трудящихся в сфере психического здоровья в Великобритании.