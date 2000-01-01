12.10 00:21 MIGnews.com

КП "убила" оперного певца Дмитрия Хворостковского

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"Комсомольская правда" по ошибке "убила" оперного певца Дмитрия Хворостковского, однако позднее его супруга опровергла эту информацию в Facebook."Мой муж в порядке и счастливо спит рядом со мной!!! К черту людей, пишущих такие вещи!!!", – написала она.Непроверенную информацию распространила журналистка Елена Лаптева из Комсомольской правды"."Ох, мне, конечно, очень стыдно говорить, но это я виновата в распространении новости про Дмитрия Хворостовского и его якобы уход из жизни. Только моя вина. Злой человек опубликовал в Сети, мне подтвердили инсайдеры, а я как журналист написала, первый раз в жизни не проверив. Дай Бог, пусть живет долго и счастливо нашими молитвами", — заявила она.Летом 2015 года у Хворостовского обнаружили опухоль головного мозга. И из-за онкологического заболевания, с которой он борется уже более двух лет, ему приходилось неоднократно отменять концерты. В декабре 2016-го певец отказался от участия в оперных постановках, но заверил, что продолжит давать концерты. В конце июня этого года он снова отменил выступление в Вене, а в сентябре не состоялся его концерт в Большом зале Московской государственной консерватории имени Чайковского.