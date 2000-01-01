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12.10 01:16   MIGnews.com

Создатель "Вконтакте" поделился опытом

Павел Дуров сделал необычный по своему содержанию пост, в котором он поделился опытом со своими подписчиками.

Пост содержит в себе список из семи вещей, от которых Дуров решил отказаться.

"7 вещей, от которых отказался я и от которых советую отказаться всем, кто занимается созиданием" - назвал Павел свой список.

А в него вошли:

1. алкоголь
2. мясо животных
3. таблетки и любые другие продукты фармацевтики
4. никотин и другие наркотические вещества
5. кофе, чёрный и зелёный чай, энергетики
6. фастфуд, сахар, газированные напитки
7. телевидение и его аналоги

"Когда-нибудь я подробно опишу причины отказа от каждого из этих пунктов", - пишет Дуров.

"Если коротко: все они вызывают привыкание и влияют на сознание. Некоторые молодые люди чувствуют необходимость вести здоровый образ жизни, но ломаются под давлением социума. Им говорят: "Так принято", "Иначе нельзя", "Это неуважение".Я пишу это, чтобы показать: "так" можно. Если Вы ощущаете, что этот путь – правильный, игнорируйте Ваше окружение", - отметил он.

Павел Дуров также рассказал о том, что общество, традиции которого построены на самоотравлении, не имеет будущего.
"Мы вполне можем строить нашу жизнь и наш мир на других ценностях – ценностях созидания, саморазвития и трудолюбия", – добавил Павел.
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